Bumanguesas en crucero aislado por posible caso de coronavirus

Lina Patricia y Laura Plata son dos bumanguesas que emprendieron un viaje por toda Europa aprovechando de sus vacaciones.

Lo que no se esperaban era que el crucero español donde viajaban no pudiera desembarcar cerca de Roma por una alerta de posible caso de coronavirus.

Laura relató a sus familiares la preocupación en la que se encuentran, pues se enteraron que estaban en una especie de cuarentena solo a través de los medios de comunicación ya que los miembros de la embarcación les dijeron a ellas y a los 6 mil pasajeros que debían esperar.

“Estoy en vacaciones con mi prima, el recorrido es, Bucaramanga - Bogotá, Bogotá - Madrid, Madrid - París, París - Barcelona y embarcamos en Barcelona en el crucero, luego en Palma de Mallorca, ayer no nos bajamos del crucero; hoy teníamos excursión bajando en Roma, pero nos dijeron que debíamos esperar un momento, estaban realizando inspecciones rutinarias, cada hora, 45 minutos, informaban que debíamos esperar”, dijo.

El barco crucero fue retenido debido de a una fuerte sospecha de que una mujer china presentara el coronavirus, es por esto que ya fue aislada en uno de los cuartos en compañía de su marido mientras se descarta que de positivo para esta enfermedad.

Laura Plata puntualizó que, “El 95% de turistas están realizando las mismas actividades, ya están llamando según los brazaletes para un sitio especial, tal vez, para hacer exámenes”.