El campeón de Colombia inicia la liga a puerta cerrada

Cumpliendo con la primera fecha de sanción de la plaza impuesta por la Dimayor, por indebido comportamiento del público por la final del año pasado, América de Cali recibe al Alianza Petrolera en el inicio de la liga Betplay 2020. El cuadro escarlata no podrá contar además con varias de sus unidades que fueron claves en la consecución del título, ello son: Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Carlos Sierra y Duván Vergara quienes deberán pagar también sanciones pendientes. Otro gran ausente será el goleador Michael Rangel, quien no ha definido su futuro. América estudia ofertas del exterior por el atacante pero no se ha concretado su salida.

Otra ausencia es la del lateral derecho Daniel Quiñones, quien se lesionó en desarrollo del torneo ESPN en Bogotá. Su reemplazo puede ser Juan Pablo Zuluaga o el recién incorporado Cristhian Arrieta proveniente del Envigado FC.

Eder Chaux, Felipe Jaramillo, Kevin Andrade, Juan David Pérez y Adrián Ramos serían las novedades más importantes en la formación inicialista del campeón de Colombia para este juego.

Sobre su posible debut el lateral Cristhian Arrieta guardó prudencia pero al mismo tiempo ilusión de estar en la titular ante el equipo petrolero.