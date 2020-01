Amenazan de muerte a feministas samarias que protestaron contra diputado

A través de un panfleto anónimo activistas de movimientos feministas de Santa Marta recibieron amenazas de muerte. El documento las considera objetivo militar y dice tenerlas plenamente ubicadas. Frente a este hecho de inmediato se activaron la ruta de protección por parte de la Policía. El ultimátum llegó de forma física a la vivienda de las víctimas.

La líder amenazada, Jennifer del Toro, expresó su preocupación frente al hecho e indicó que las intimidaciones estarían ligadas a la protesta que protagonizaron en días pasados contra el diputado del Magdalena, Julio David Alzamora, por el caso abierto de presunto delito acceso carnal violento en hechos ocurridos en 2017.

“Nosotras estamos expuestas a condiciones de riesgo como este, sobre todo porque en esta amenaza lo que nos une es una situación en particular: la manifestación que hicimos en contra del diputado. Es un punto que nos hace reflexionar sobre las garantías que brinda el Estado para proteger los derechos de quienes se pronuncian. Aún así, esto no va ser un obstáculo para seguir alzando nuestra voz, porque tenemos la certeza que si no seguimos en pie de lucha no seremos escuchadas”, dijo del Toro.

Por otro lado, la activista responsabilizó al asambleísta por la vida de ella, la de su familia y la de sus compañeras de lucha. La feminista asegura que la cabida mediática que alcanzó la protesta hecha en contra del político, sería la razón por la que hoy estén señaladas.

“La única relación en este caso es que toda participamos en el plantón contra Alzamora, siendo esta la última acción política yo lo responsabilizo de cualquier atentado en contra de mí o mis compañeras. Nosotros tenemos fuertes indicios que estas amenazas vienen de ese lado. Muchas compañeras están asustadas y quieren renunciar a esta justa defensa de los derechos, han logrado el cometido de aterrorizarlas”, concluyó.

Frente a esta situación, las autoridades de Policía ya precisas las primeras pesquisas para esclarecer los autores del panfleto. “Nuestro personal de inteligencia junto con la Fiscalía y la Alcaldía, tomamos líneas investigativas para dar con los responsables de la intimidación. Esto no se puede desestimar, al contrario, hay que establecer su origen”, argumentó el coronel Gustavo Berdugo.

Las voces de apoyo y rechazo a las amenazas no han dado espera. La alcaldesa de los samarios, Virna Johnson, hizo un llamado a las autoridades e instituciones del Estado, para que investiguen, protejan y esclarezcan estos hechos. Aún no se conocen las reacciones del asambleísta.