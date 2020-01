Falleció mujer a quien le pidieron matrimonio en una clínica

Después de luchar por meses contra un cáncer de colon, en las últimas horas ha fallecido la abogada Laura Quintero, de 27 años de edad.

Esta mujer barranqueña fue conocida en redes sociales por la historia de amor que vivió con su novio Carlos Andrés Gil Rodríguez quien decidió proponerle matrimonio minutos antes de que ella ingresara a una cirugía.

Laura Quintero quien laboró como funcionaría de la Alcaldía de Barrancabermeja en su última publicación de Facebook, hace unas semanas, recordaba su vida antes de padecer esta grave enfermedad:

"No es un #tbt, sólo quiero que vean mi antes, de la enfermedad que me quiso robar los sueños y la vida, por que de ahora en adelante, van a ver lo que Dios me va regalar, mi sanidad está hecha hace siglos, en la ✝ me fue regalada" posteó en su cuenta personal.

La familia de Laura Quintero por medio de una comunicación enviada por su hermano Daniel Quintero extendió la invitación para dar el último adiós a esta guerrera hoy sábado en la funeraria San Pedro, en la calle 45 número 27 - 71, salón oratorio Francisco.