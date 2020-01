“Puente de Juanchito será entregado en el 2020” Clara Luz Roldán

Tras un recorrido realizado en las últimas horas por la gobernadora del Valle, Clara luz Roldan para conocer los avances de la obra de la doble calzada Cali- Candelaria, la mandataria afirmo que se realizará un seguimiento intensivo para que esta obra, que ha sufrido varios retrasos, pueda culminar este año. La gobernadora pretende que se realice mes a mes para garantizar el cumplimiento.

En comités de obra se definirá el ajuste del cronograma para terminar este macroproyecto vial y se estudiará la posibilidad de extenderlo hacia el municipio de Florida.

Según el informe presentado a la gobernadora, el puente de Juanchito ha avanzado en un 47%, el tramo Cali – Cavasa un 67% y el tramo Cavasa – Crucero un 65%. También afirmó que ya se hicieron los trámites para el reinicio de la obra del puente que había sido suspendida por el cambio de gobierno.

Por su parte el secretario de infraestructura, Frank Ramírez, dijo que los recursos están garantizados de la siguiente manera “$24.000 millones para el puente y $27.0000 millones para el tramo de Cali-Cavasa”.

En cuanto al puente de Juanchito la gobernadora afirmó que ya se había hecho una adición de recursos por 3 mil millones de pesos, sin embargo, el contratista manifestó que no se había desembolsado los pagos “quiero verlo con el interventor y el contratista porque uno no puede desembolsar si no hay avance de obra”, manifestó la mandataria.