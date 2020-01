“Esas voces groseras y machistas no representan a los taxistas”

Una dura respuesta emitió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al video que circula en redes del taxista Fredy Contreras, quien manda a lavar y planchar a las conductoras de Uber, y al otro líder taxista Hugo Ospina, quien dijo que bloquearía la ciudad con taxis si el Gobierno Nacional regula las plataformas tecnológicas como Uber.

“Yo estoy absolutamente segura que esas voces altisonantes, groseras, machistas, no representan a los taxistas, estoy segura de eso; yo me encuentro con taxistas todos los días que lamentan y rechazan a esos supuestos líderes que lo único que hacen es agredir a los ciudadanos, a sus usuarios y que no deja a la altura que corresponde a ese gremio.

La alcaldesa dijo que está de acuerdo en que el Gobierno Nacional regule las plataformas tecnológicas como Uber e instó a que se haga una legislación que les permita trabajar.