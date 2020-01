En Alcalá se frustró atentado contra Rodrigo Londoño

La alcaldesa de Alcalá Gloria EStella Raigosa Londoño, se declaró preocupada por la falta de información sobre el supuesto atentado que se planeaba en contra de contra Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido Farc y en el que se vio involucrado su municipio.

El presidente de la República informó que, Comandos de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, neutralizaron a alias ‘Guamby’ y alias ‘Conejo’, en la vereda La Cuchilla, zona rural del municipio de Alcalá (Valle del Cauca), quienes pretendían atentar contra Londoño Echeverri.

La información derivó de un seguimiento de inteligencia, donde se conoció que estos integrantes de la célula terrorista al mando de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias ‘El Paisa’, intentarían perpetrar el atentado, mientras Londoño Echeverry se encontraba en una finca en Alcalá.

Al finalizar la tarde del sábado, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta roja de alto cilindraje por esa vía y que encajaban con las características suministradas por la fuente, fueron requeridos por los comandos para ser identificados, pero esas personas se enfrentaron con pistolas a los uniformados, y durante el intercambio de disparos fueron neutralizadas, informó la policía.

De acuerdo con lo establecido, alias “Guamby” y alias ‘Conejo’ estaban encargados de ejecutar acciones terroristas contra dirigentes del partido Farc, entidades del Estado, y miembros de la Fuerza Pública.

Por su parte la alcaldesa de Alcalá manifestó que no se le había informado de los procedimientos que estaba haciendo la policía en la vereda La Cuchilla que queda a 10 minutos del casco urbano. Inclusive, le sorprendió porque Alcalá es un municipio que no ha tenido presencia de la guerrilla.

“No recibí ninguna información del procedimiento de la policía, empecé a averiguar cuando ocurrieron los dos homicidios, llamé al comandante de la policía de Cartago, pero no me contestó, luego me dijeron que el procedimiento era confidencial y que se había dado de baja a dos personas que habían ingresado a una finca”, dijo Gloria EStella Raigosa.

“Me dicen que no saben el nombre de la finca dónde, supuestamente se encontraba Rodrigo Londoño, tampoco se sabe si permanece en el Valle del Cauca, ellos han sido muy herméticos con la información”, recalcó.

Los cuerpos de alias “Guamby” y alias “Conejo”, fueron retirados por el CTI.