Controles para frenar especulación por cambios climáticos

Las directivas de la Central de Abastos de Cúcuta coloraron en marcha controles para evitar una ola especulativa en los productos de la canasta familiar por la variación climática que hoy sufre la región.

Wolfang Ochoa gerente del establecimiento pidió a los comerciantes no generar pánico frente al fenómeno que se está presentando y mantener los precios de acuerdo a la producción y comercialización de los mismos.

“Entendemos que hay unas afectaciones en algunos municipios productores, pero hasta el momento no hay consecuencia de ello en la plaza” dijo el funcionario.

También advirtió que “no vamos a permitir que se generen acciones u abusos que provoquen efectos a los compradores y por eso es el llamado de manera respetuosa para que esto no cause mayores consecuencias frente al abastecimiento y comercialización en esta central”.

Las heladas han provocado daños a cultivos de cebolla, papa, frena, uchuva, entre otros. Mientras la sequía afecta la producción de arroz en algunas poblaciones.