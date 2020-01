El alcalde de Cali denuncia que encontró micrófonos ilegales en su despacho

El hallazgo se dio mientras hacían la adecuación de la oficina de despacho del nuevo alcalde Jorge Iván Ospina, quien se pregunta si los micrófonos encontrados ocultos en varias partes eran para él o para espiar al anterior alcalde Maurice Armitage

En la oficina se encontraron tres micrófonos, uno de ellos oculto detrás de un reloj y otro en una mesa, dijo el alcalde "yo realmente me declaro alarmado, no se porqué tiene que existir este tipo de micrófonos en mi oficina, no se si se trata de escuchas que le estuvieran colocando al alcalde anterior, no se si los han colocado de manera reciente".

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina no se conformará con haberlos retirado del despacho sino que le pedirá a la Fiscalía investigar y descubrir por quién y cuando fueron instalados y con qué propósito.