"Cuando uno sueña construye": Janeth Mantilla Barón

El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU fue dirigido por la santandereana Janteh Mantilla Barón, durante la alcaldía de Enrique Peñolosa Londoño. Manejó un presupuesto de $50 billones y logró entregar obras estancadas desde 2007. Además sacó adelante 348 nuevos kilómetros de vías.

La piedecuestana Janeth Mantilla Barón pasa vacaciones en su tierra; recorrió la ciudad con el alcalde de Bucaramanga, Juan Cárdenas Rey y no descarta que pueda hacer parte de su gabinete. "Los sueños se pueden cumplir, pero toca trabajar", aseguró en el Personaje de la Semana. "Ser santandereana, tu gran virtud" le dijo Antanas Mockus cuando la llamó el 31 de diciembre pasado para felicitarla por su trabajo.

"Uno no puede trabajar en el sector público de 8 a 5; se trata de servir, planear y ejecutar" asegura con vehemencia la abogada egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. "Uno no le puede decir a sus hijos que trabaja si no da ejemplo; esto no se trata de egos, hay que servir", remarca.

Es madre de María Loreto y Juan Antonio quien está a punto de irse a China a perfeccionar el mandarín; tiene dos hermanas Nancy y Lida; sus padres eran de Umpalá y de Girón. Janeth Mantilla recuerda cómo despegó su carrera trabajando en el ministerio de Educación Nacional. Pasó por varios puestos en el sector oficial; se fue a la empresa privada donde estuvo 14 años hasta que vino el llamado de Peñalosa Londoño.





