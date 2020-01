Mujer de Puerto Berrio pide ayuda para rescatar a su hijo en Brasil

Gladys Elena Ceballos, una mujer del municipio de Puerto Berrio Antioquia ha vivido un inicio de 2020 trágico. Su hijo de 19 años identificado como Fabián Andrés Letrado Ceballos se fue desde hace un año a trabajar a Florianópolis la capital del estado de Santa Catarina, en la región Sur de Brasil como malabarista. Allí sufrió una grave golpiza que hoy lo tiene en cuidados intensivos, Gladys se dio cuenta de esta situación ya que una amiga de él la encontró por Facebook y le escribió informándole el grave estado de salud.

“Él se fue a trabajar y por allá me lo aporrearon, hasta donde sé, le aporrearon demasiado la cabeza, él está inconsciente, en estado vegetal requieren de mi presencia urgentemente allá. Yo estoy haciendo lo imposible para poder viajar, pero me ha quedado difícil porque yo soy una mujer sola, soy mamá y papá y no tengo la facilidad.” Expresó la madre del joven en conversación con Caracol Radio

Gladys Elena necesita con urgencia recursos para poder viajar a Brasil, por eso pide ayuda a las autoridades locales y nacionales para que la auxilien y pueda viajar a ver a su hijo y poder regresar con él a Colombia. Además, les pide a las personas que le puedan colaborar que se comuniquen al número 310 467 43 15