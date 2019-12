Transportadores de carga están varados en el Puerto de Barranquilla

Más de siete horas llevan esperando los conductores de 50 tractomulas en el Puerto de Barranquilla, para que carguen sus vehículos de productos alimenticios que serán distribuidos en todo el país.

En diálogo con Caracol Radio, un conductor, que prefirió reservar su nombre, indicó que a las tres de la tarde les informaron que no había operadores, sistema, ni personal disponible en la zona de carga de granel.

“Ahora en la noche pasaron los encargados de seguridad y nos dijeron que si no movíamos los vehículos, nos vetaban. Pero, ¿a dónde los vamos a mover si no tenemos la carga y no hay donde meter las mulas?”

Además manifestó que están desesperados porque necesitan llevar la carga a varias zonas de Colombia, como Santander, Bogotá, Medellín y Boyacá. “Imagínese usted…aquí esperando a nada. No hay ni qué comer. Ya se agotó la comida del casino, ni alcanzó para todos.”

