Revés jurídico para alcalde electo de Ibagué

El Tribunal Superior de Ibagué dejó en firme la decisión del Juzgado Segundo Penal de esta capital al no aceptar como prueba los dos testimonios sugeridos por la defensa del ingeniero Andrés Fabián Hurtado, alcalde electo de Ibagué, por la investigación que se le adelanta por el delito de peculado por uso en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por hechos ocurridos en abril del 2014.

Para el Tribunal los dos testimonios no son válidos porque no fueron testigos presenciales y no tienen relación con los hechos. Para la Fiscalía estos testimonios eran inservibles y repetitivos.

La defensa de Hurtado había solicitado que fueran tenidos en cuenta los testimonios del entonces director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro y el presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, Olumuyiwa Aliu.

Recordemos que la investigación se derivó por el préstamo en horas de la madrugada de la pista del aeropuerto Perales cuando Hurtado fungía como administrador de ese lugar para la realización de piques de automóviles y adelantar maniobras para ocultar esas actividades por lo que se alteró el funcionamiento de las cámaras de seguridad y las bitácoras de la empresa de vigilancia para no registrar el ingreso de vehículos en horas de la madrugada.

En 2020 se fijará la fecha para el inicio del juicio oral.

