Denuncian hostigamientos por parte de la Policía durante marcha

Estudiantes que marcharon ayer desde la Puerta del Sol hasta Papi Quiero Piña denunciaron hostigamientos por parte de miembros de la Policía quienes hacían parte del dispositivo de seguridad.

Según Jhan Carlo Carrillo defensor de derechos humanos de la coordinadora universitaria, los estudiantes fueron acorralados desde el Puente de Provenza, pero el mayor abuso se habría presentando en el sector de Cañaveral.

"Estábamos realizando un plantón en Cañaveral y los policías del Esmad empezaron a agredirnos a empujarnos, habían niños, mujeres y no les importó. En mi caso particular, que soy de derechos humanos, me golpearon y me dañaron el reloj", dijo Carrillo.

Rechazaron los estudiantes el amplio dispositivo de seguridad para menos de 100 personas que se movilizaron. La movilidad colapsó, especialmente en la autopista en sentido norte - sur.