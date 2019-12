Barranquilla estrena dos rutas aéreas en menos de una semana

El buen momento de Barranquilla no es momentáneo. Es el resultado de un trabajo del sector público y privado que ha llamado la atención de grandes inversionistas entre ellos aerolíneas que quieren conectar a 'La Arenosa' con nuevos destinos de manera directa.

Es por eso que en menos de una semana, la capital del Atlántico pondrá en marcha dos nuevas rutas aéreas que conectarán internacionalmente a la 'Casa de la Selección Colombia' con Aruba y Bonaire y nacionalmente con Cali.

El pasado viernes 13 de noviembre la ciudad recibió el primer vuelo chárter con 43 pasajeros de Aruba Airlines que tendrá dos frecuencia semanales desde y hacia "la isla feliz" de Aruba con conexiones a Curazao y Bonaire, fortaleciendo la proyección no solo de Barranquilla sino del Caribe colombiano.

¡Seguimos conectando a Barranquilla con el mundo! Les compartimos el momento de la llegada del primer vuelo de @ArubaAirlines a nuestra terminal aeroportuaria pic.twitter.com/yEp08QxAne — Aeropuertobaq (@Aeropuertobaq_) December 13, 2019

Por otra parte, las buenas noticias para los viajeros en 'La Arenosa' y de ciudades vecinas continúan este viernes 20 de diciembre cuando GCA Airlines inaugure la ruta Barranquilla - Cali en aviones Boeing B737-400, con capacidad para transportar 144 pasajeros.

El itinerario de la ruta será la siguiente: Salida Cali 7:00 am | Llegada Barranquilla 8:26 am - Salida Barranquilla 9:16 am | Llegada Cali 10:48 am con frecuencia los lunes, miércoles y viernes.

Para el alcalde Alejandro Char, la capital del Atlántico sigue conectándose al mundo y con nuevas rutas aéreas que llegarían para el próximo año para seguir conectando a la ciudad con otros países caribeños.