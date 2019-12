VIDEO: Anuncian plantón por tala masiva en cerros orientales

Un plantón en la alcaldía de Floridablanca están convocando para este jueves desde las 10:00 a.m. por el 'arboricidio' que se viene haciendo en el Cerro La Judía para dar paso a la vía Bucaramanga - Pamplona.

Esther Forero, miembro del comité contra la conectante C1 - C2 señaló que aunque la obra ya tiene licencia ambiental, esta se otorgó por parte de la Anla sin la verificación del terreno y pasando por alto graves afectaciones como la tala de 14 mil árboles y el daño de 22 nacederos de agua por donde pasará la vía.

"Haremos un plantón frente a la alcaldía de manera de despedida a la administración del alcalde Héctor Mantilla ya que él como vocero no hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que se hiciera esta obra. La obra es un hecho y él no se trabajó por evitarlo. La Anla dio esa licencia sin tener en cuenta la vocería de la comunidad y los ambientalistas".

En el Cerro La Judía se han talado ya cerca de 10 hectáreas de árboles nativos y ya se ve la migración de especies de fauna. La ANI quien lidera el proyecto dijo a Caracol Radio que la obra se está ejecutando bajo los lineamientos ambientales y que por cada árbol talado serán resembrados 10 árboles más.