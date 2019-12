Fenalco pidió agilizar entrega de licencia para Ruta del Cacao

Alejandro Almeyda director ejecutivo de Fenalco Santander hizo un llamado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para que agilice la entrega de la licencia ambiental a la concesión vial Ruta del Cacao para que inicie los trabajos en las unidades funcionales 8 y 9.

Tras hacer un análisis económico de 2019 las obras detenidas de esta vía 4G que conectará a Bucaramanga - Barrancabermeja y Yondó le ha traído al gremio pérdidas de más de 155 mil millones de pesos.

Recalcó que en la última audiencia se presentó nuevamente la propuesta de por donde debería pasar la doble calzada sin que afecte a los nacimientos de agua.

"Donde solamente hay preocupación por tres cuerpos de agua y que ya se garantizó que pasan a más de 100 metros, es decir, garantizando las normas se sostenibilidad de esos acuíferos y logrando precisamente que se disminuyan los costos y los tiempos. Por lo que hemos solicitado a la Anla agilice esta obra que están necesaria y del clamor de todo los santandereanos" señaló el director ejecutivo.

El director indicó que los más afectados son el sector empresarial, agroindustrial, de transporte y el avícola este último está migrando a otros departamentos porque no tienen vías para poder transportar los productos.

Los trabajos están detenidos hace más de un año y medio porque la Anla consideró que los dos primeros trazados entregados por lo concesión afectarían a 34 fuentes hídricas ubicadas en el coluvión por donde pasaría la obra.