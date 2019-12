Líder social denuncia agresión por reclamar demora en obra vial

Andrey Pardo Rodríguez, líder social y excandidato al Concejo de Cimitarra tiene 30 días de incapacidad, luego de recibir una agresión por parte de un sargento retirado, esposo de una funcionaria de la alcaldía a cargo de una obra de pavimentación en el municipio.

Pardo Rodríguez señaló que desde hace año y medio se realiza el arreglo de una vía que mantiene incomunicado al sector y que ha afectado el comercio por la demora en los trabajos.

Esto le ha traído problema también a su vivienda porque indicó que "cerca a su casa instalaron un sumidero de aguas lluvias lo que hace que se inunde su vivienda.

"Yo vengo denunciando estas obras desde hace mucho y ayer (lunes) llegaron a hacer un andén que no permite que saquemos toda esa agua. Hablamos por teléfono con la ingeniera a cargo de la obra, le vuelvo a decir todo lo que sucede, fue una conversación alzada de tonos, pero no me dio ninguna solución. En la noche, un hombre, esposo de esta funcionaria, se acerca y sin importarle que tengo a la bebé en brazos me golpea. Recibí más de 15 patadas en mi cara y el cuerpo. Tengo costillas rotas y traumas en la cabeza. Este hombre me amenazó y en nombre de la ingeniera me dijo que la obra se demoraría lo que ellos quisieran" indicó en entrevista con Caracol.

El líder social manifestó que ya interpuso denuncias ante la Fiscalía por agresión e intento de homicidio contra el esposa de esta funcionaria de la alcaldía.

Este medio ha tratado de comunicarse con los funcionarios involucrados en la denuncia, sin embargo no se ha obtenido respuesta.