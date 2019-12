Cartagena sede del primer Campeonato Sudamericano de Surfing Infantil

Se trata del primer Campeonato Sudamericano de Surfing Infantil de la historia, que tendrá como epicentro las tradicionales playas de Las Velas, y que consagrará campeones en las divisiones sub 8, sub 10 y sub 12, con el aval de la Confederación Sudamericana de Surf.

Por Colombia se destaca la participación de la flamante campeona nacional, Francesca Arévalo, quien con solo 9 años se consolida como una de las grandes promesas del país.

En total participarán 30 niños, con edades de 7 a 12 años, y con la presencia jueces internacionales, como el ecuatoriano Byron Yaguayl.

Por primera vez en la historia del país, gracias al auge alcanzado por el deporte de las olas, Cartagena acogerá este 7 y 8 de diciembre un certamen internacional de surf.

Este certamen internacional, que cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, la Federación Colombiana de Surf (Fecolsurf) y el Instituto Departamental de Deporte y Recreación (Iderbol), incluye entre sus participantes a equipos de Panamá, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia y Argentina.

Cada equipo estará conformado por dos surfistas por división por género. De esta forma, cada delegación contará con 12 competidores.

El presidente de Fecolsurf, Andrés Porras Villamil, celebró la escogencia de Cartagena como anfitriona de este certamen del surf infantil e invitó disfrutar de sus mejores exponentes durante el fin de semana.

“Esta es, sin duda, una oportunidad histórica para Cartagena y para todo el país que ama el surfing y que ha sido testigo de los grandes logros que hemos obtenido en los últimos años. Vamos a tener la grandiosa oportunidad de ver el talento de estas nuevas generaciones y seguirles apoyando para que continúen creciendo de cara a esos grandes logros que queremos”, subrayó Porras.

Tras el desarrollo de este certamen en Cartagena, la Confederación Sudamericana de Surf, Confesur, oficializa su segundo evento regional, que se suma al Sudamericano Adaptado que anualmente se realiza en Mar del Plata (Argentina).