Advierten incumplimiento en delimitación de Santurbán

La Procuraduría General de la Nación dentro de los informes de cumplimiento que realiza al proceso de delimitación del Páramo de Santurbán evidenció irregularidades en el proceso que impediría que se entregue un nuevo trazado en la fecha asignada.

El ministerio público le hizo saber al Tribunal Administrativo de Santander que para el 18 de diciembre posiblemente no se contaría con la nueva delimitación del Páramo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente no estaría cumpliendo con el cronograma programado.

Esto porque en el análisis de la Procuraduría se encontró, por ejemplo, que las convocatorias a audiencias en las que participan las comunidades no se están realizando con antelación, además que hay una falta de estudios relacionados con las actividades de alto y bajo impacto en el Páramo.

Para el abogado Hernán Morantes quien hace parte del Comité de Defensa del Páramo la delimitación no se realizará en el término que el mismo Ministerio de Ambiente planteó, "eso es preocupante porque dice la Procuraduría que el Ministerio no ha hecho el proceso de participación con la pluralidad que debía realizarse".

Ahora el Tribunal Administrativo de Santander requirió al Ministerio de Ambiente para que en un plazo de tres días entregue requerimientos como en que va el proceso de las más de tres mil propuestas y alternativas para la delimitación del páramo.

El porcentaje de avance del proyecto y además la fecha en la que se tiene previsto realizar las audiencias de acercamiento y metodologías de las mismas.