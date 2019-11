En 24 horas matan a dos mujeres en Barrancabermeja

En dos hechos aislados se registraron los ataques al genero femenino, el primer caso fue en una mujer de 17 años de edad que asesinaron con arma de fuego en su vivienda en el sector conocido como Los Acacios , comuna 7 de Barrancabermeja, en el que su esposo habría estado involucrado.

"Una mujer menor de edad fue asesinada, dos capturados, luego de las declaraciones nos dimos cuenta que el esposo estaba presuntamente involucrado en este hecho", dijo Andrés Fandiño, secretario del interior de Santander.

El segundo hecho se dio en Campo 23 cuando delincuentes intentaron hurtarle las pertenencias a una mujer que salía de su trabajo y con arma de fuego le dispararon en su vientre lo que le ocasionó la muerte.

"Se dio en horas de la madrugada,una pareja tenía una empresa de venta de quesos , se encontraron con unas personas para robarles todos los materiales y por no dejarse robar, no le quiso parar, las personas abrieron fuego contra el vehículo y un proyectil impactó en el vientre de la mujer".

En el caso del feminicidio, las autoridades capturaron a dos sujetos que serán judicializados, y en el homicidio, las autoridades buscan a los responsables.