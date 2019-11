En Cali cada semana se reportan 24 casos nuevos de VIH

La infección por VIH (virus de inmunodeficiencia adquirido) en Colombia sigue siendo un problema de salud pública, ya que todos los días aparecen nuevos casos. Se calcula que en el país puede haber alrededor 120 mil pacientes con VIH.

En la región Pacífica, hay un mayor porcentaje de casos de hombres con VIH, comparando a nivel nacional con otras regiones con un 86.4% y el de mujeres es mínima comparado con otras regiones con un 13.6%.

En el Valle de Cauca en el 2018, se reportó un total de 12.311 casos, de estos, 9.149 son hombres y 3.162 son mujeres, de las cuales 59 eran mujeres gestantes. Esta población, corresponde a un total de 0,26% de los vallecaucanos.

Por otro lado, en 2018 se presentaron un total de 1.166 casos nuevos; y 168 personas murieron a causa de la enfermedad, según el informe de Cuenta de alto costo del Ministerio de Salud, quienes realizan el registro de la información de esta patología desde el 2008.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Otto Sussmann, los índices se incrementando porque las medidas de prevención no están siendo suficientes o eficientes y es un incremento que se nota en todo el país, no solo en el Valle del Cauca, “todos los programas de prevención deberían ir hacia tener una responsabilidad y un autocuidado en las relaciones sexuales, como un uso adecuado del preservativo”

En el Valle del Cauca según las estadísticas son tres hombres contagiados por VIH por cada mujer. El contagio es más frecuente en hombres heterosexuales, aunque las autoridades en salud brindan mayor atención en las poblaciones claves como trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y en las cárceles que es donde hay mayor concentración y riesgo de contagio.

En cuanto a la atención el 60% de los casos están en programas de atención y 40% no son controlados, a pesar que en Colombia, ha sido líder en normatividad legal y en las vías de atención de VIH, donde se plantea que la atención sea integral en psicología, nutrición, etc., no se cumple en todas partes y es allí donde hay una brecha, y se necesita mayor atención de las autoridades en salud para que se cumpla, concluye el médico Sussmann, refiriéndose al Valle del Cauca.

La cobertura de la terapia antirretroviral en al valle en el sistema general de seguridad social en salud, reporta que de 11.593 pacientes 10.081 casos fueron atendidos en el 2018 con la terapia, alrededor de un 87% de cubrimiento.

En Cali, las autoridades en salud han trabado de la mano de actores que tienen que ver con la prevención, tratamiento y diagnóstico de la enfermedad; organizaciones como el Fondo Mundial y el antiguo Fonade, que hoy se llama ENTerritorios, para identificar el virus en poblaciones claves, puntualizó el secretario de salud municipal Nelson Sinisterra.

A través del sistema de vigilancia epidemiológica se han identificado, en el 2019, 24 casos nuevos cada semana, siendo más frecuentes en hombres que en mujeres. Hay una ligera reducción desde el 2016, cuando se tenían 53 casos por cada 100 mil habitantes, en el 2019 son 45 casos por cada 100 mil habitantes.

La mayor cantidad de casos se presentan en hombres entre las edades de 15 y 49 años, ante esto, la secretaría trabaja por la detección temprana, con esto se ha logrado hacer un diagnóstico oportuno en un 80% de los pacientes que portan la enfermedad, pero todavía no la han manifestado.

La terapia antirretroviral ha permitido que se evite la trasmisión de la enfermedad en muchos casos y los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, sin embargo, y a pesar de la normativa colombiana que exige el acceso al tratamiento de los pacientes, se pueden presentar casos de retraso en la entrega y allí es donde se debe trabajar más, reconoció el secretario de salud, ya que la no entrega continua puede provocar que el virus comience a ser resistente.

Uno de los procedimientos que ha ayudado al nacimiento de niños sin VIH, es el tamizaje que ser les realiza a las mujeres embarazadas. En lo corrido del año 17 mujeres embarazadas, que han sido diagnosticadas con VIH en Cali, han dado a luz hijos completamente sanos.

En la capital del Valle hay varios programas que trabajan para prevenir el contagio, entre ellos resaltó el secretario de salud Nelson Sinisterra:

· Los servicios amigables para jóvenes , porque alrededor del 40% de los casos, se presentan en edades entre los 20 y 29 años, el programa se centra en la prevención las enfermedades de trasmisión sexual. “Estamos en todas las comunas de Cali y en los corregimientos llegando a más de 4 mil jóvenes en la ciudad con temas de educación”.

, porque alrededor del 40% de los casos, se presentan en edades entre los 20 y 29 años, el programa se centra en la prevención las enfermedades de trasmisión sexual. “Estamos en todas las comunas de Cali y en los corregimientos llegando a más de 4 mil jóvenes en la ciudad con temas de educación”. · Las pruebas rápidas para VIH , se hacen en 5 unidades móviles alrededor de la ciudad que tiene consultorio médico y de enfermería.

, se hacen en 5 unidades móviles alrededor de la ciudad que tiene consultorio médico y de enfermería. · Se trabaja también con la población clave como organizaciones de mujeres trans, y HSH (hombres que tienen sexo con hombres), a ellos se les entregan también paquetes de prevención de la enfermedad.

de la enfermedad. · La campaña “me voy de rumba pero no me derrumbo”, la cual se trabaja en espacios donde está la gente, indicándole la importancia de la prevención en la actividad sexual, se entregan condones en discotecas, en eventos de la feria y en las ferias comuneras.

Por otro lado, hay una programa de ordena nacional, que en Cali se lleva a cabo desde el 2015, se trata de la entrega de material higiénico para personas que consumen heroína, la administración municipal les entrega un kid que incluye jeringas, con ello se busca disminuir la posibilidad de compartirlas con otros y disminuir el riesgo de contagio de VIH. Se cree que en Cali hay alrededor de 3 mil personas que consumen heroína, de estas 950 personas reclaman este kid en la Secretaría de Salud de manera permanente, manifestó Maritza Ariza, asesora responsable de grupo de salud mental de la Secretaría de Salud de Cali.

Por último el médico Ernesto Martínez, infectólogo del Hospital Universitario del Valle, dio a conocer a la comunidad caleña, especialmente los jóvenes, las jornadas de toma rápida, con el slogan “Acepta el reto y entérate”, para que de una manera oportuna se pueda hacer un diagnóstico. Esta prueba se hace con una punción en un dedo y en 20 minutos está el resultado, si la muestra resulta positiva, comienza un acompañamiento integral en salud.