VIDEO: Pacífica marcha en séptimo día de protestas

Nuevamente Bucaramanga se destaca en su jornada de protestas como una de las más pacíficas del país.

Con la participación de más de 8 mil personas terminó la marcha en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento dónde estudiantes de la UIS, universidades privadas y sindicatos estatales como el SES y la CUT, con arengas y cacerolazos, rechazaron las decisiones del gobierno de Iván Duque con respecto a los diálogos con el comité nacional de paro. Así mismo la muerte del joven Dilan Cruz y el compromiso de la protección del páramo de Santurbán.

Las marchas que salieron desde tres puntos de la ciudad a las dos de la tarde obligaron a que Metrolínea suspender algunas rutas y estuvieron cerradas la carrera 27, calle 36 y la Puerta del Sol.

La marcha estuvo acompañada además, de la música de la hinchada del amado Atlético Bucaramanga que llenaron de batucadas las protestas.

La policía de Bucaramanga mantuvo sobrevolando hasta el final de la actividad y estuvo habilitado el puesto de mando unificado con el cuál controlaron la terminación de la marcha.

Los estudiantes de la universidad pública más importante del oriente colombiano continuarán en protestas y completaron casi un mes y medio en cese de actividades.