Alcalde también se suma a reclamaciones por falta de gasolina subsidiada

Nuevamente las filas han regresado a las estaciones de servicio de Cúcuta y en algunos de estos establecimientos ya se aprecia el combustible a precio nacional de 9.400 pesos al agotarse el cupo de la gasolina subsidiada que es enviada para la zona de frontera.

Ante esta situación el alcalde de la ciudad ha reiterado el llamado al gobierno nacional para aumentar el cupo que se estableció por el orden de 10 millones de galones, y que ya resulta insuficiente para la alta demanda de combustible que se está consumiendo en la región al no estar llegando la gasolina de contrabando desde Venezuela.

Cesar Omar Rojas Ayala alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esta situación se está volviendo reiterativa en los últimos días del mes en donde se incrementa este cupo y se necesita una acción urgente por parte del gobierno.

“Siempre reiteramos con oficio al gobierno pero no hemos recibido la respuesta esperada, esto le corresponde a dos ministerios que son al de Minas y energía y al de hacienda que son los que deben destinar los recursos para este combustible subsidiado, esperamos decisiones y no pañitos de agua tibio y por esto he sido critico al no tomarse estas acciones para la frontera. Mire lo que está abocado el país en marchas y protestas, pero nosotros aquí hemos sido apacibles en este sentido, pero ya creo que debemos unirnos todos con la clase parlamentaria y hablarle al gobierno, a los del partido de gobierno que trajeron al presidente Duque en campaña para que le muestren la situación, estamos a un año y medio de gobierno y ya nos deben dar una solución definitiva” dijo el alcalde.

Rojas Ayala afirmó que no apoya la medida de “prestar” el combustible del siguiente mes por que seguirá el déficit en la región y que por ahora se pueden tomar algunas medidas con las autoridades en las estaciones de servicio para mantener el orden durante la época de final de año en donde aumenta la demanda de gasolina.