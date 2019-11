Policía de Cartagena conmemora Día de las Víctimas en siniestros viales

Los hechos lamentables registrados en el distrito de Cartagena no han sido un motivo para bajar la guardia, por eso la Policía Metropolitana paralelo a los operativos de control, también realizó varias actividades conmemorativas al Día Mundial de las Víctimas en Siniestros Viales.

Le puede interesar: Mujer resultó herida en accidente de tránsito en Vía al Mar en Cartagena

Unas 380 personas fueron sensibilizadas sobre la importancia de tomar precauciones en la vía, y tener en cuenta las condiciones del vehículo en que se viaja. Por su parte también se entregaron los siguientes resultados:

Via al Mar: 39 órdenes de comparendo

Turbaco: 47 Órdenes de Comparendo

Cordialidad: 27 órdenes de comparendo

Variante: 23 órdenes de Comparendo

En total fueron 136 sanciones con el saldo de 87 vehículos inmovilizados.

Las infracciones más sancionadas fueron no tener revision tecnicomecánica, no tener soat, no tener licencia de conducción y adelantar en zonas prohibidas.