Desnutrición de menores extranjeros preocupa a las autoridades

Las organizaciones sociales que realizan labores en la periferia de Cúcuta, dentro de algunos asentamientos, han reportado el aumento en el número de menores que registran deficiencia en sus niveles de alimentación, en donde la población migrante predomina en estas tazas.



Los dramáticos relatos de estos menores muestran la realidad que vivían en su país y que en algunos casos los persigue el territorio colombiano.



“Allá no teníamos nada que comer, lo que me preocupa es mi familia que quedó allá. A veces pasamos dos días sin alimentarnos. Aquí nos dan comida en el CDI pero a veces me da pena aceptarla”, cuenta una de las menores en medio de lágrimas.



El padre de una de estas menores le dijo a Caracol Radio que “es difícil porque aquí tampoco conseguimos comida, para poder brindarle a nuestros hijos una mejor alimentación, y muchas veces estamos viviendo igual o peor que cuando estábamos en Venezuela”.



Pese a los esfuerzos de los organismos internacionales como ACNUR por apoyar a estos migrantes, el aumento en el número de Venezolanos llegando a esta frontera ha dificultado esta labor.