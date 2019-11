Perro pitbull atacó a niña de tres años en el sur de Bogotá

“El pitbull se me llevó la niña en la boca”, fue lo que narró Esteban Torres a Caracol Radio. En el barrio El Ensueño, de la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, el joven se dirigía a la casa de su suegra junto a Salomé, su hija de tres años de edad y su mascota.

“De repente apareció este perro y se fue contra el mío. Un joven me ayudó a separarlos y cuando pensé que todo se había calmado, volvió a atacar, pero a Salomé”, dijo Torres.

Desesperado, el joven pateó al perro en el estómago para que soltara la cara de su hija. “La llevamos de urgencias en la moto. Primero, no me la atendieron en el hospital de Vista Hermosa, tocó en el Meissen”.

Y allí comenzó otro calvario. Según relata Esteban Torres, todo fue una pelea con la EPS Capital Salud para que atendieran a la niña.

Funcionarios del Hospital, le dijeron que no había cirugía plástica los fines de semana para cerrar las heridas en su mejilla izquierda y labio superior del rostro de la menor.

Foto publicada con permiso del padre, Esteban Torres

“¿Ya le lavaron con jabón en polvo?” le dijo uno de los médicos, quien le aplicó un antibiótico para el dolor, pero, según Esteban Torres, de la cara de Salomé le salía pus. “Se estaba pudriendo”.

Foto publicada con permiso del padre, Esteban Torres

El ataque del perro fue el sábado 9 de noviembre y por ser puente festivo, el cirujano sólo la podía atender el martes 12, con cita programada. “Me dijeron que en ningún hospital había esa especialidad los fines de semana. Pero, si no hubiera peleado, no la operan el lunes.”

La niña tiene una incapacidad de 10 días con cerca de 20 puntos en el rostro y está al cuidado de su mamá. Pero el temor sigue. El perro está suelto en la zona junto con otros dos, considerados como raza peligrosa.

“El dueño nos dijo que ese perro no atacó a la niña porque era manso y que no era necesario amarrarlo ni tenerlo con bozal. Mejor dicho, no se hace responsable”, dijo Esteban Torres.

Según el Código Nacional de Policía, estos caninos deben llevar bozal cuando transiten por las calles o de lo contrario los dueños serán multados con el pago de 220.800 pesos.

El equipo informativo de Caracol Radio estará atento a recibir sus historias, noticias y reportes de tránsito en las noches y madrugadas de Bogotá. Envíenos sus fotos, videos o audios al 315 8500 827 o escríbanos al correo: enlanoche@caracol.com.co.