Funcionarios de la UNP denuncian amenazas por parte del Clan del Golfo

En un audio que ha conocido Caracol Radio, un miembro de la Unidad Nacional de Protección-UNP, reveló como han sido intimidados por el Clan del Golfo en las zonas de Pavarandó y Pavarandocito de Riosucio, donde acompañan con esquemas de seguridad a líderes de la zona del Urabá antioqueño y Chocó.

Ha señalado el funcionario de la UNP, que incluso les mandan razones señalando que deben llevar los protegidos hasta un sitio, donde los cabecillas del Clan del Golfo puedan hablar con ellos, ante la negativa los amenazaron.

“En el transcurso de la semana recibimos presión de estas personas, hasta que ayer que nos amenazaron y nos hicieron retirarnos, y cuento esto es para que extremen las medidas de seguridad en estos sectores como en Pueblo Rico, La Urada, porque la situación es delicada”, contó

Además, agregó que: “me sacaron armas de largo alcance y me dijeron que debía atenerme a las consecuencias, porque nos hacen responsables de no reunir a los protegidos, llevarlos a un punto para esa supuesta reunión, por esos nos amenazaron y nos dijeron que no nos garantizaban la seguridad en la vía”.

En las amenazas, aseveró, que los miembros de Clan del Golfo, restringieron la movilidad, donde no quieren que haya tránsito de ningún vehículo de protección desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.

