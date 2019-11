Caída de una rama provoca accidente de tránsito

En la calle 45 el conductor de un camión resulto herido luego de que la rama de un árbol se desprendiera y cayera, al intentar esquivarla choca con el separador invadiendo el carril contrario provocando que el vehículo se volcara.

“El conductor presenta laceraciones en las piernas y brazos y heridas por esquirlas de los vidrios partidos por el golpe” Sebastian Mantilla paramédico de AMG

Afortunadamente en el hecho no estuvo involucrado otro vehículo ni se presentaron otras personas heridas. El conductor del camión no requirió traslado a un centro asistencial pues sus heridas no eran de gravedad.