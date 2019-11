Habrá nuevas elecciones para ediles en Floridablanca

El voto en blanco para las Juntas Administradoras Locales ganó en el municipio de Floridablanca en Santander, pero no porque la gente estuviera en desacuerdo con los candidatos sino porque hubo desconocimiento de este proceso electoral.

El secretario del Interior del municipio, Ricardo Arciniegas indicó que "en el tema de las JAL triunfó el voto en blanco más por el desconocimiento de los electores por la intención del voto de las personas, es decir, los candidatos no socializaron sus propuestas, ni campañas y por lo tanto el electorado no votó por ellos".

Según la ley dice que se deben repetir las elecciones para las juntas en Floridablanca que se realizarían en el año 2020 en una fecha que aún no se ha determinado.