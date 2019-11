Preocupación de los cafeteros de Colombia por solicitud de la CAN

De acuerdo con un comunicado emitido por la Federación Nacional de Cafeteros, dicen que hay preocupación desde el gremio frente a la decisión de la Comunidad Andina de Naciones – CAN de descalificar el control fitosanitario a las importaciones de café verde, señalan que esto podría abrir las puertas a una plaga coleóptero que puede afectar el producto interno, pero también puede generar dificultades en las exportaciones.

Estos parámetros de control parten de la resolución 5382 del 25 de abril de 2019 por la cual se establecen medidas fitosanitarias para prevenir la introducción y propagación de la plaga conocida como Coleoptera - Laemophloeideae, por lo que se podría importar café con más del 9% de humedad, sin embargo la CAN señala que estas medidas del gobierno colombiano actúan como restricción al comercio intrasubregional.

Colombia hace parte de la CAN, que es la integración de los países vecinos del sur, con los que hay un acuerdo de libre comercio, los cuales pueden circular bienes y servicios sin necesidad del pago de aranceles, las únicas restricciones que puede haber a ese comercio, son de tipo fitosanitario.

“Aquí se importa café al país desde hace muchos años y eso no es ningún secreto y es básicamente porque el café nuestro de calidades inferiores no alcanza para abastecer el consumo interno y se hace necesario importar café de otros orígenes. Pero hay una plaga, un coleóptero que está en algunos países del sur de los productores de café, Ecuador, Perú y Brasil y que no está en Colombia. Se expidió una resolución donde se requería a quien importaba café para la industria nacional, que ese café tuviese no más del 9% de humedad, eso quiere decir que ya tiene algún nivel de tostión, algún nivel de industrialización, eso nos pareció positivo porque de alguna manera el café que entrara al país, tenía que ser dedicado exclusivamente a la industria y no podía ser exportado como café colombiano, porque aparentemente se estaba haciendo algún tipo de exportación de otros orígenes como café colombiano”. Explica Eugenio Vélez, directivo del Comité de Cafeteros de Caldas.

Señala que es posible que la industria de esos países haya hecho un señalamiento ante las CAN, lo que llevó a modificar la resolución que especificaba que se podía importar café con más del 9% de humedad, es decir, con el 12, 12 y medio que es lo tradicional, siempre y cuando ese café viniera para la industria nacional y con una trazabilidad que señalaba su destino.



“Lo que hizo fue sugerirse al país que eliminara esas resoluciones porque para la Comunidad Andina lo que se estaba haciendo era violar los acuerdos de comercio, pero claramente los acuerdos de comercio pueden estar de alguna manera regulados por barreras fitosanitarias, en este orden de ideas la medida tenía ese propósito, de evitar que ingrese al país ese coleóptero, ese barrenador que puede afectar el café almacenado en el país” dijo el dirigente.

Explica que la solicitud fue aprobada por el ICA, única autoridad en el país que puede tomar decisiones en materia de regulación de importaciones, lo que hizo fue derogar o dejar sin vigencia esas resoluciones, de tal manera que en este momento hay total libertad de importar café de cualquier tipo siempre y cuando provenga de los países de la comunidad andina.

“Pero preocupa porque estamos hablando de un insecto que no está en el país y que puede ingresar en esos cafés y preocupa también que empiecen a llegar cafés que de pronto digan los importadores que son para la industria y mentiras, y terminen siendo reexportados después como café colombiano y nos dañen la imagen, de tal manera que preocupa”. Afirmó Vélez.

Frente a esto, el Comité Directivo tendrá una reunión extraordinaria en la presente semana durante el Congreso Nacional Agrario, donde plantearán alternativas para este cambio en las regulaciones para la importación.

Lea También: Emiten alerta temprana para controlar la broca en Caldas

Vea todas nuestras emisiones por Facebook Live en @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, síganos en Twitter @CaracolCaldas, Instagram @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.