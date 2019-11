Venezolana dio a luz en el puente internacional Simón Bolívar

Una mujer natural de Valencia, Venezuela, llegó hace seis meses a Cúcuta y está radicada en el área metropolitana con su esposo y dos hijos, en las últimas horas se encontraba en el puente internacional Simón Bolívar cuando comenzó el proceso de parto.

Ante el desespero, su esposo dio aviso a las autoridades, dos miembros de la policía metropolitana de Cúcuta debieron atender el nacimiento en la infraestructura.

Vanesa Vargas, dio a luz a un bebé sano, ella y su hijo fueron trasladados al hospital Jorge Cristo Sahium en el municipio de Villa del Rosario aseguró "muchas gracias no tengo palabras para agradecer por la ayuda, mi esposo y yo estábamos en el puente y empezaron las contracciones, todo fue muy rápido, no alcanzó el tiempo para nada; ya el niño estaba naciendo y los policías me ayudaron". Señaló

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, Coronel Jose Luis Palomino, acompañó a la madre en el hospital para felicitarla y entregar un obsequio de parte de la policía.

En Cúcuta, más de 2 mil mujeres de nacionalidad venezolana, han dado a luz; por las difíciles condiciones en que se encuentran los centros asistenciales y el vecino país.