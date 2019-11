Entregan llaves de Cartagena a aspirantes al título de Señorita Colombia

En una sencilla y emotiva velada, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, y la gestora Social del Distrito, Eliana Bustillo de Pereira, dieron la bienvenida y entregaron las llaves de la ciudad a las 22 reinas departamentales aspirantes al título de Señorita Colombia que llegaron a Cartagena para participar en el Concurso Nacional de Belleza, en marco de las Fiestas de Independencia.

Como ya es tradicional, el mandatario junto con su esposa, entregaron una a una las llaves a las candidatas y las declararon visitantes de honor de la ciudad.

El alcalde Pedrito Pereira dijo estar muy complacido con esta grata visita y “les hemos dado la bienvenida a las candidatas que participan en el Concurso Nacional de la Belleza, que sirve, además, para promocionar mucho a Cartagena, por eso hay que preservarlo, siempre estará y se seguirá haciendo en Cartagena”, expresó el mandatario.

Destacó también la participación y presentación en público de las 30 candidatas participantes en el Reinado de la Independencia.

Pereira Caballero no desaprovechó la oportunidad para pedirle a los cartageneros que aprovechen estas fechas para disfrutar, pero hacerlo con civismo y convivencia. “Se tiene toda una amplia agenda de eventos culturales y festividades por lo que no tienen excusa para no participar y contagiarse de nuestras fiestas, de nuestro calor humano, de nuestro Reinado de la Independencia y las fiestas novembrinas”, concluyó.