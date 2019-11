Empleados de Maternidad Rafael Calvo en Cartagena llevan 5 meses sin sueldo

Cansados de no obtener respuestas y soluciones, médicos, enfermeras y todo el personal médico de la Clínica Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, decidieron realizar un cese de actividades para exigir el pago de los cinco meses de sueldo que les adeudan.

Durante varias horas, los empleados decidieron no atender consultas externas y prestar solamente los servicios de urgencias vitales.

El personal médico aprovechó la manifestación para denunciar que trabajan “con las uñas” por la falta de insumos para atender a los miles de pacientes que llegan diariamente.

“La situación es muy crítica desde hace más de cuatro meses que no nos pagan. Las enfermeras vienen a trabajar y no tienen ni siquiera para pagar el transporte urbano, no aguantamos más. La gerente nos dice que va a venir una plata, pero siempre es lo mismo con la dilatación de los temas”, sostuvo uno de los empleados quien pidió mantener su nombre en reserva en los micrófonos de Caracol Radio.

La cartera morosa de la Clínica Maternidad Rafael Calvo asciende casi a 12 mil millones de pesos. Comfamiliar es la EPS que más dinero le adeuda al centro asistencial con 6 mil 100 millones de pesos,. Le siguen Dadis con 3 mil 100 millones, y Coomeva EPS con mil millones. Luego siguen la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, $500 millones; Comfacor $600 millones, y Comparta ARS $300 millones.