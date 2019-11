Protestan contra movilizaciones estudiantiles violentas

Con camisas y banderas blancas, en la misma fachada que fue vandalizada horas antes, un grupo de profesores, estudiantes y área administrativa del Instituto Tecnológico de Medellín, ITM, gritaron: “protesta sí, pero no así”. De esta manera criticaron a un grupo de estudiantes que en medio de las movilizaciones del jueves, 31 de octubre, en la tarde noche, dañaron las fachadas y paredes de la institución y otros establecimientos públicos y privados.

“Nosotros lo que estamos diciendo es que la protesta ciudadana tiene que ser en paz, no podemos dañar los bienes de la institución, porque esto beneficia es a todos; nosotros no sabemos si son estudiantes o delincuentes infiltrados, pero si sabemos que estamos de acuerdo con la protesta, pero no así”, contó uno de los manifestantes.

Los protestantes pegaron fotos de los daños, en la institución y cuestionaron a quienes, con aerosol, piedras y hasta bombas molotov, protestan en las marchas para el aumento del presupuesto en la educación.