MOE realizará seguimiento especial a escrutinios en Cartagena

La MOE Cartagena adelantó un proceso de seguimiento y observación a las elecciones locales con un equipo de 70 observadores y 5 itinerantes que recorrieron los puestos de votación más críticos de la ciudad.

De acuerdo a lo observado durante el preconteo de los votos, en el 58% de las mesas observadas no se leyó el número total de votantes y en el 40% no se mostraron los votos mientras se contaban. De igual forma se evidenció que las fallas logísticas continuaron en la etapa de preconteo, debido a que el 35% de las mesas observadas estaban en lugares donde la visibilidad y las condiciones del lugar no eran aptas.

Le puede interesar: Vicente Antonio Blel Scaff es el nuevo gobernador de Bolívar

De igual forma, el 20% de las mesas de votación estaban al aire libre y no se encontraban protegidas de la lluvia. Durante toda la jornada, la MOE hizo un llamado a las autoridades para que se cumplieran todos los protocolos establecidos y se garantizara el control de los puestos de votación. En el aplicativo pilasconelvoto.com se recibieron 59 reportes de presuntas irregularidades, de las cuales 33 correspondieron a interferencia con el voto libre.

Estas incidencias fueron comunicadas en tiempo real a la Policía y a las autoridades electorales para que se tomaran las medidas correspondientes. Aumentó participación electoral en la ciudad la Registraduría reportó una participación electoral del 54.88%, lo cual representó un aumento de la participación electoral en comparación con las elecciones de los últimos 12 años.

La elección de alcalde con mayor participación había sido la del año 2015, sin embargo para estas elecciones hubo un aumento de 2 puntos porcentuales aproximadamente.