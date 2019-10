"Rodolfo no me apoyó": Leonidas Gómez

Anoche una vez conocido el resultado de las elecciones que lo dejó como segundo en la contienda por la Gobernación de Santander, Leonidas Gómez, se refirió a sus seguidores a través de Facebook Live. Gómez aprovechó el espacio primero que todo para agradecer el voto de confianza de algunos santandereanos, pero también para analizar su derrota, por segunda vez.

Señaló que uno de los factores por los que pudo haber perdido fue que un candidato, al que tildó de traidor, no se quiso sumar a su campaña, "y quien fue el responsable de que las elecciones se inclinaran a favor de los Aguilar, tristemente otro de los candidatos que no quiso la mano tendida que le largue para que se uniera a esta campaña, y terminó quitándome los votos que necesitaba. Pasará a la historia como un traidor".

Lea también: Otro Aguilar es el nuevo gobernador de Santander

Dijo además que no recibió el apoyo que esperaba por parte del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, "y no acepto el reclamo que llamó a hacerme Rodolfo porque el apoyó a Cárdenas pero a mi no. No me quiso acompañar a la provincia que por temas de seguridad, yo solo estuve en facebook live dos veces y me cortó la palabra".

Leonidas Gómez obtuvo una votación de 332.189 correspondiente a un 31.10% del total de votantes.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.