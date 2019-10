Es falso que estuve presa y me quitaron un dinero: Sandra Villadiego

Como una persecución calificó la excongresista bolivarense, Sandra Villadiego, las informaciones donde supuestamente había sido detenida por hombres adscritos a la Armada Nacional, y le habían incautado una fuerte suma de dinero durante los comicios del 27 de octubre.

Para la aspirante por el partido de la U a la Alcaldía de Pinillos- Bolívar, detrás de todos los señalamientos se encuentra el saliente mandatario municipal, Marcos Pérez, quien estaría liderando una campaña de desprestigio en su contra para alterar la voluntad ciudadana.

"He sido víctima del desespero de los candidatos contrarios. Me han denunciado con mentiras diciendo que estuve presa y me quitaron un dinero; eso es falso. Desde las 8 de la mañana he estado ayudando a la gente para que salga a votar, y organizando las cosas como se debe", manifestó.

De acuerdo a lo expresado por Villadiego, ya el caso está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación quien deberá investigar la veracidad de los hechos.