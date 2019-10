Mil 300 uniformados conforman el dispositivo de seguridad

La coronel Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía Metropolitana que cubre Manizales y Villamaría, presentó el dispositivo de seguridad que se desplegará antes, durante y después de la jornada electoral del domingo 27 de octubre. En total son 76 puestos de votación en Manizales y Villamaría y tendrán la cobertura de una mesa más en Herveo, Tolima, esto debido a la cercanía con la central Metropolitana.

“Tenemos dispuestos más de 700 hombres y mujeres de la Policía, específicamente al tema electoral, pero también tenemos dispuesta toda la metropolitana de Manizales con mil 300 policías aproximadamente que estarán realizando sus actividades propias en cada uno de los CAI, subestaciones de Policía, apoyado con especialidades, pero en este momento ya podríamos decir que entramos en un alistamiento de primer grado para nosotros poder garantizar el normal desarrollo de las elecciones”. Señala la Coronel

Explicó que ya fue ubicado un comando situacional en el parque Alfonso López con el que esperan evitar delitos que puedan, también visitarán establecimientos públicos que no están cumpliendo con los requisitos, seguir con el plan requisa y la vigilancia sobre el porte ilegal de armas de fuego y armas blancas que pueden afectar la convivencia. Resalta que la mayor problemática en la ciudad es la intolerancia, lo que lleva a riñas y lesiones personales, lo que asegura ya tienen focalizado los lugares con mayor riesgo para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones.

“Nosotros en este momento ya con protección tenemos garantizadas algunas visitas esporádicas a las 22 sedes políticas, a algunos candidatos, pero que no revisten gravedad que están en un nivel de riesgo bajo, pero que se les están haciendo revistas periódicas para no afectar su vida o que les llegue a pasar algo y nosotros no podamos tener una respuesta inmediata”, dijo la Comandante.

La ley seca iniciaría, de acuerdo con el decreto nacional, a partir del día sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde, e irá hasta el lunes 28 de octubre a las 6 de la mañana, al igual que el porte o uso de armas de fuego y otras restricciones en cuanto a lo que tiene que ver con la propaganda política cerca a algunos lugares de votación.

Las autoridades piden a la comunidad que informen de manera inmediata a la policía a través de los canales dispuesto como la línea 123 y a través de las oficinas de atención del ciudadano o los puestos de votación donde ya tienen dispuesto el dispositivo policial, cualquier irregularidad, con esto podrán hacer la atención oportuna y los llamados a través de la aplicación del código de convivencia o procedimiento penal de ser del caso.

