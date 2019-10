Candidato a Gobernación de Bolívar denuncia falta de apoyo de autoridades

Horacio Correa Garrido, candidato a la Gobernación de Bolívar por la alianza del partido Verde y el Polo Democrático asegura que a pesar que dio a conocer que recibió amenazas desde que oficializó su nombre para aspirar al máximo cargo del departamento, el acompañamiento de las autoridades ha sido muy poco y a la fecha no cuenta con seguridad que le permita finalizar la campaña electoral.

“Qué sigue siendo una falla en la prestación del servicio todo tenemos el derecho a la vida y a la honra cierto y a mí se me han violado las dos cosas porque me han dicho de todo por teléfono. Yo tengo las grabaciones y yo se las mostré a la Fiscalía y al comandante, de todas maneras, yo sí me siento amenazado, me siento fustigado por una persona que a la larga nosotros no le hemos hecho nada nadie, no tengo enemigos de ninguna índole, solamente los políticos porque como ellos dijeron que estábamos diciendo cosas que al país y a la ciudad de Cartagena que molestan.”

El partido por la alianza de los movimientos de izquierda en el departamento asegura que las amenazas son producto de las denuncias que ha hecho en contra de los demás candidatos a la Gobernación.

“Que estamos en peligro, aquí no se puede hablar, aquí todo lo que tú digas, estamos mejor dicho con una mordaza porque vamos a tener los mismos problemas que ha tenido yo y no es la primera vez, porque yo digo las cosas por su nombre y la seguiré llamando y no me voy a retirar porque creo que nosotros tenemos que poner algo para que el departamento y la ciudad de Cartagena salgan adelante.”

Correa Garrido tiene 62 años de vida, fue líder sindical, ha aspirado al Concejo, Asamblea, Congreso y Alcaldía, y hoy quiere ser gobernador de Bolívar.