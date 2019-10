Atacan a tiros a candidato a la Asamblea, Luis Peláez

Cuando regresaba a la ciudad de Medellín luego de visitar el municipio de Segovia, el diputado y candidato a la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático, Luis Peláez, fue víctima de un atentado en el que varios hombres atacaron a tiros la camioneta en la que se desplazaba.

El ataque sucedió en jurisdicción del municipio de Yolombó, en donde fueron detonados siete disparos, uno de los cuales destruyó la llanta del vehículo.

De acuerdo con el diputado, quien al momento del atentado iba con su novia, el conductor de la camioneta y este a su vez con la esposa, varias semanas atrás denunció que estaba siendo víctima de amenazas por circunstancias propias de su labor política y que pese a eso no le fue asignado un esquema de seguridad.

“Hace varios meses solicitamos a la Unidad Nacional de Protección que revisara mi caso y hace 10 días dijeron que no teníamos riesgo, en ese momento no quisimos apelar por cuestiones de la campaña, pero vea… Creemos que es un atentado contra lo que hacemos en la Asamblea, esto es increíble pero vamos a seguir, también es pedir que se revise el procedimiento que hace la UNP; a mí en las amenazas me dicen que deje de hacer lo que hago desde la Asamblea”, explicó el diputado.

Los responsables del atentado lograron escapar y ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido; el candidato mientras tanto asegura que acudirá a todas las instancias judiciales a donde haya lugar para dejar evidencia del nivel alto de riesgo en que está su vida.

Conocido el hecho, la Presidencia del Polo en Antioquia, reclamó la oportuna intervención de las autoridades y esclarecimiento de ataque.

"Como Presidente del POLO en Antioquia,reclamo de las autoridades la protección adecuada para que el partido de oposición pueda ejercer su derecho a participar en la contienda electoral, protección que hasta le fecha ha sido nula, a pesar de que a Luis Peláez, la UNP le habían efectuado un estudio de seguridad, que curiosamente concluyó con una resolución proferida hace 3 días en la que se afirma que no tiene riesgo alguno", solicitó Jorge Gómez, Representante a la Cámara y presidente del Partido Polo Democratico Antioquia.

