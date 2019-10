Desesperados, volqueteros reclaman a Mintransporte por bloqueo en suroeste

Clamor y frustración contiene la carta que la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia envió a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para reclamarle por las incalculables afectaciones que les ha dejado el prolongado bloqueo de la Troncal del Café, en el suroeste del departamento, que lleva ya cinco meses.

La agremiación de propietarios y conductores de volquetas le reprocha a la titular del transporte en el país que en este caso no se le haya prestado la debida atención ni la celeridad que, en cambio, sí tuvo el cierre en la vía al Llano, en cuyo problema, inclusive, fue designado el viceministro de Transporte como gerente de la vía lo cual permitió agilizar las soluciones, hasta permitir el paso de vehículos por un solo carril.

“Nos sentimos abandonados por parte del Gobierno Nacional, considerando que fuimos dejados a voluntad del concesionario Covipacifico, y no vemos ningún seguimiento o pronunciamiento del Ministerio de Transporte frente a nuestra difícil situación. No entendemos por qué nuestra condición es diferente a la vivida en la vía al Llano”, reza uno de apartes de la carta remitida a la jefa de la cartera de transporte.

Luis González, presidente de la Asociación de Volqueteros, gremio que agrupa 2.300 vehículos, informó que los transportadores de material están asumiendo sobrecostos hasta los 700 mil pesos en cada viaje.

“En este momento todo es muy difícil por las restricciones para pasar los vehículos; toca coger (transitar) por Venecia (Antioquia), que es una vía muy mala, con daños estructurales y es muy estrecha. El Estado es indolente con nosotros y los actores de la vía. Una volqueta que hace transportes de materiales desde Sinifaná a Medellín tiene que hacer desvío de 60 kilómetros y 700 mil pesos en sobrecostos, esto es inviable”, denunció el señor González.

Claman trato equitativo

Los volqueteros insisten en que fueron dejados a la suerte del concesionario, que, según han visto, no tiene intención de agilizar los trabajos para la rápida apertura de la vía. Inclusive, advierten que a Covipacifico lo tiene sin cuidado el impacto social y económico que está dejando el prolongado cierre del puente Bolombolo.

“Este es un tema muy complicado que lleva varios meses, es una afectación total en 19 municipios de Antioquia. Ha sido muy complicado por la ausencia del Estado y un compromiso con los ciudadanos. El puente no ha sido repotenciado; nosotros (los volqueteros) trabajamos en la Concesión Pacifico, Mar 1 y Pacifico 1 y 2, y no tenemos forma de pasar los carros por el puente. Esto es un traumatismo porque necesitamos hacer todo por ahí y no dejan pasar. Nos duele que en la vía al Llano nombraron gerente de la vía y acá no; el Estado está ausente porque estamos abandonados, el puente Bolombolo lleva mucho tiempo malo y no hay solución definitiva. La economía está retrocediendo, hay muchos sectores comerciales agrícolas afectados”, describió el dirigente gremial de los volqueteros del suroeste.

Considerando lo anterior la Asociación solicitó a la ministra:

-Designar un funcionario para hacer seguimiento diario a las obras que manifiesta estar ejecutando el concesionario dirigidas a habilitarel paso en el sector de la Sinifaná.

-Hacer las obras de repotenciación del puente José María Escobar (Bolombolo), y, mientras se hacen esos trabajos, se permita el paso de vehículos de carga vacíos por el puente.

-Ejecutar las obras de mantenimiento de la vía a Venecia.

