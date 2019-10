Renunció el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, James Padilla

La Junta directiva de Empresas Públicas del Quindío aceptó la renuncia del gerente de la entidad James Padilla García que estuvo en el cargo cerca de cuatro años.

En la carta el gerente de EPQ explica “he tomado la determinación de presentar a consideración de la Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío mi renuncia irrevocable, teniendo en cuenta que ya han pasado tres años y once meses donde ha sido un ejercicio absolutamente arduo y fuerte, el cual ha tocado temas personales y familiares que realmente están afectando esta parte, por eso es inminente que me ponga al frente de estos temas familiares que son irremplazables, por eso hoy he tomado esta determinación y afortunadamente la Junta Directiva ha determinado de manera positiva la renuncia”

Una vez aceptada la renuncia y siguiendo el procedimiento establecido en de los estatutos societarios, y previa declaratoria de vacancia del cargo, la junta directiva de EPQ designó como gerente general encargado de la empresa, a James Castaño Herrera, quien se desempeña como Subgerente de Gas y Nuevos Negocios. Es de advertir que el encargo será por el término que dure el procedimiento de elección, nombramiento y posesión del gerente general en propiedad.

Según la resolución expedida por la junta directiva los interesados en participaran del proceso de selección de gerente deberán presentar su hoja de vida entre viernes 18 y martes 22 de octubre, y se espera que el 5 de noviembre se lleve a cabo la elección.

La asignación básica mensual para el cargo de Gerente General de Empresas Públicas del Quindío EPQ asciende a la suma de 9.511.833 pesos.