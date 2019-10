Como prevención, 185 dispensadores de condones​​ se instalarán en Bogotá

Como medida de prevención para reducir el número de embarazos no deseados, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá anunció la instalación de 185 dispensadores de condones en zonas de alto flujo como establecimientos de rumba, universidades públicas y privadas, parques y muchos más.

Según afirma la Secretaría los dispensadores de condones hacen parte de la estrategia 'Ponte a Prueba' que tiene como objetivo "eliminar las barreras de acceso a la información oportuna sobre salud sexual y reproductiva y prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no deseados".

En cuanto a su funcionamiento, contarán con un mecanismo de giro que se activa al introducir una moneda. "La calidad de los preservativos está garantizada según los estándares nacionales", agrega la secretaría.

Recuerde que para usar de forma correcta un condón usted debe:

Revisar la fecha de vencimiento y registro Invima.

Usar condón siempre que tenga relaciones sexuales.

Poner el condón antes de tener relaciones sexuales.

Cerciorarse de que el condón no tenga defectos o roturas.

Guardar los condones en un lugar fresco y seco.

No guardar los condones en la billetera. El calor y la fricción los pueden dañar.

No reutilizar el condón.