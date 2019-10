La mujer acusada de estafa se defiende y dice que devolverá el dinero

Caracol Radio conversó con la señora Sandra Gómez Londoño, quien es acusada por más de cincuenta de funcionarios de la alcaldía del municipio de Remedios de haberlos estafado con una excursión turística a la ciudad de Cartagena por la que pagaron 65 millones de pesos, pero fue el viaje fue cancelado antes por la señora Gómez.

La mujer al enterarse de las denuncias públicas que hicieron los afectados en diferentes medios de comunicación se presentó ante ellos y les explicó lo sucedido y negó que haya tenido la intención de quedarse con el dinero, y que porque el contrario, siempre quiso cumplir con el compromiso adquirido con los molestos clientes, pero razones ajenas a ella impidieron realizar el viaje la ciudad de Cartagena.

La señora Sandra, argumentó que todo inició cuando otras personas le cancelaron el viaje y le toco comenzar a responderles por temor a una demanda lo que según ella, desató el descuadre económico y prefirió cancelar algunos viajes para tener dinero y cubrir la deuda que había adquirido con otros clientes.

“Y ahí todo se comienza a volver una bola de nieve, se empieza a tocar lo de un tiquete que se vendió a un millón de pesos y ya cuando se compraba estaba a tres millones, entonces ya la deuda, sí eran tres personas eran seis millones de pesos. La verdad no dije nada porque me dio pena, porque, era mucha gente la que estaba pendiente de que eso se diera”, explicó.

En cuanto a las cuatro denuncias por estafa, hurto y abuso de confianza, que según los afectados ella ya tenía en su contra, respondió que apenas se enteró y que son nuevas, porque no ha sido notificada de dichas acciones legales en su contra. La señora Gómez Londoño, aseguró y se comprometió a hacer la devolución del dinero, incluso firmó un documento conocido como letra de cambio.

“El compromiso es comenzar a responderle a cada uno de los pasajeros que dio su dinero y comenzar a hacer la devolución a las cuentas que me están solicitando”, aseguró.

Indicó, que las perdidas con el negocio le acarrearan muchas deudas, pero que su intención tampoco es quedarle mal a la persona que la recomendó en esa localidad del nordeste antioqueño y que además, estado apoyando en su negocio de viajes.

“Incluso yo también lo voy hacer, porque, en este momento está en juego el puesto de una chica que me recomendó, osea, la que me trajo gente, la que ha confiado en mí, la que me ha ayudado a surgir como empresa. Yo también soy mamá, tengo dos niñas y yo sé que muchos están dolidos es por los niños, porque yo sé que un adulto dice que después viaja, pero yo sé como es con un niño “concluyó la señora Sandra Gómez Londoño, agente de viajes turísticos.

Las personas que denunciaron la supuesta estafa, aseguran estar preocupados, pero con la esperanza de que les regresen los casi ochocientos mil pesos que invirtieron por persona para conocer el mar.