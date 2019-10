Sindicato de la ILC preocupado por contrato con la empresa Diageo

El sindicato de trabajadores de la Industria Licorera de Caldas manifestó su inconformidad con el contrato que hace poco realizó esta empresa con la multinacional Diageo, en el que se acordó que la licorera maquilaría un vodka de lulo de la multinacional.

Los trabajadores aseguran que el contrato no tiene transparencia y que la gerencia no ha explicado a profundidad en qué consiste la alianza, motivos que les hace dudar del beneficio para ellos. “No podemos olvidar que la empresa licorera de Caldas es industrial y comercial del Estado y por lo tanto cualquier ciudadano y organismo puede solicitar conocer las condiciones del contrato” manifiesta Víctor Bustacara, secretario general del sindicato de trabajadores, y agrega que a través de un derecho de petición han pedido que se les otorgue y socialice pero que hasta el momento no lo han hecho.

La mayor preocupación que tiene el sindicato es que la multinacional se apropie de la licorera, “por ejemplo en México llegó Diageo y llegó con este tema de la maquila, y hoy en día se ha apoderado de las principales productoras de tequila en México, lo ha hecho también en Ecuador. Es una empresa que por el músculo económico que tiene, fácilmente puede llegar a apoderarse de las demás empresas” afirma Bustacara.

Lea también: Los paisajes de San Félix cada vez más cerca

Agregan además que les preocupa que la Industria Licorera de Caldas nunca ha tenido una cláusula de confidencialidad en contratos anteriores, pero que con este, firmado con Diageo sí aseguró tenerla.

Vea todas nuestras emisiones en Facebook @CaracolradioManizales, síganos en Twitter @CaracolCaldas o Instagram @Caracol_Manizales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.