Se agota el tiempo para registrar vehículos venezolanos

Largas filas en las inmediaciones de la secretaria de hacienda departamental y el colapso en la demanda de atención dentro de los diferentes puntos habilitados por las autoridades para la realización del registro de vehículos venezolanos es el panorama que se logra divisar en la ciudad.

El secretario de hacienda departamental, Oscar Gerardino dio un ultimátum y advirtió sobre las consecuencias “el diez de octubre los usuarios pueden seguir realizando el trámite de registro, sin embargo no podrán sacar estos carros y motocicletas, las autoridades tienen la indicación de inmovilizar”.

En total, 41.303 vehículos han participado, otros 27.076 se encuentran en trámite, y a su vez 18.422 ya fueron liquidados, mientras tanto 10.881 han cancelado, en medio de este ejercicio que busca brindar un estatus de legalidad al parque automotor que quedó atrapado en el lado colombiano luego del cierre de fronteras.

En las últimas noches se ha logrado observar a los conductores pasar la noche dentro de los vehículos esperando ingresar a los centros de diagnóstico automotriz sobre la avenida libertadores expresó que “estamos aquí desde hace dos días intentando pasar los vehículos y ha sido complicado, no podemos ni acercarnos a la puerta”

Los dueños de los vehículos venezolanos que buscan colocarse al día con otros tramites también se ven afectados “a mi está pronto a vencerse la técnico mecánica y no he podido pasar porque no atienden prioritariamente sino por orden de llegada”

Inconformidad

Varias demandas de particulares y procesos colectivos iniciarán los Cucuteños que están en desacuerdo con el registro de vehículos venezolanos, paralelo al llamado de la secretaría de hacienda; ha surgido una veeduría de movilidad y tránsito que busca frenar los presuntos abusos que se estarían cometiendo.

Hugo Santiago, coordinador de la veeduría de movilidad de Cúcuta aseguró a Caracol Radio "se van a llegar demandas de reparación y acciones de grupo y acciones populares, porque esto no se puede quedar así; nos están cobrando 420.700 pesos por el documento del registro".