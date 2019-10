Procuraduría ratifica investigaciones en alcaldías del Valle

Durante su visita en Cali, el procurador general de la nación Fernándo Carrillo, enumeró las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la Procuraduría en el Valle del Cauca, en las cuales se incluyen varios alcaldes y exalcaldes.

En primer lugar, dijo el Contralor, la Procuraduría citó a proceso disciplinario al alcalde de Bugalagrande Jorge Eliécer R,ojas, por presuntas irregularidades en la compra de un lote de interés hídrico para el municipio.

Según la investigación, el mandatario efectuó el registro de la escritura de compra en marzo del 2017, cuando el predio fue adquirido en diciembre de 2015 por el exalcalde Taguado Troche, lo que indicaría una afectación sustancial al orden administrativo y al principio de responsabilidad. Esa conducta fue calificada como grave a título de culpa gravísima, añadió el Procurador.

En segundo lugar, se abrió investigación disciplinaria al alcalde de Jamundí Edgar Yandy y al secretario de tránsito José del Mar Giraldo por presunta participación en política. En este caso, no solo se investiga la participación política sino la supuesta participación de contratistas de la secretaría de tránsito de Jamundí en un evento de una candidatura específica.

En tercer lugar, el contralor hizo referencia a cinco exconcejales de Roldanillo que han sido llamados a juicio disciplinario, quiénes como miembros de la comisión accidental designada por la corporación, incurrieron en regularidades en la elección del personero al municipio, "esto es una falta que tiene la característica de ser gravísima a título de culpa gravísima, por esta misma conducta hemos inhabilitado y destituido a muchos concejales en todo el país".

En cuarto lugar, la Procuraduría también abrió investigación al subdirector de espacio público y ordenamiento urbanístico de la alcaldía de Cali, el señor Juan Bernardo Duque, por presuntas irregularidades en el otorgamiento del registro de publicidad de dos vallas ubicadas al norte de la ciudad, otra conducta relacionada con los comicios electorales del 27 de octubre. "El poder público no se ejerce para favorecer a los amigos ni para perjudicar a los enemigos, sino tiene que ejercerse de manera ecuánime y equilibrada y aquí hay presuntamente una conducta de utilización precisamente del espacio público que atenta contra el ordenamiento urbanístico de Cali", añadió.

En quinto lugar, fue citado el exalcalde de Bugalagrande Carlos Alberto Taguado Troche, por adquirir un lote de terreno sin la documentación requerida a nombre de un tercero y no del municipio. El investigado no contó con el avalúo ni con el concepto técnico del estudio geográfico Agustín Codazzi, desconociendo las normas y los principios de la contratación Estatal.

En sexto lugar, el Procurador mencionó la investigación a la alcaldesa, exalcaldesa y secretario de planeación de Vijes con el ánimo de clarificar si se da una presunta omisión para adoptar el esquema de ordenamiento territorial del municipio.

En séptimo lugar, se imputan cargos de carácter disciplinario al ex gerente de la ESE, Hospital San Bernabé de Buga - Valle del Cauca, por presuntas irregularidades en materia de contratación.

Estos serían, precisó el Procurador, contratos de prestación de servicios y compra de elementos de oficina por más de 370 millones de pesos, se autorizó el pago de facturas por prestación de servicios sin que existiera un contrato administrativo que soportara los desembolsos realizados; finalmente en el caso del señor García Tamayo, qué es el asesor de control interno esa misma entidad, la Procuraduría reprochó una presunta omisión al control sobre los procedimientos contractuales.

Por otro lado, el Consejo Nacional electoral, dio a conocer que en el caso particular de los candidatos en el Valle del Cauca, son más de 7.185 y de estos, más de 6.600 no ha hecho el menor esfuerzo por cumplir con las cuentas de las campañas, "esa es una conducta gravísima e insisto esto se va a traducir más adelante en investigaciones penales, nosotros, hemos estado en varias jurisdicciones en donde no hay libros contables en donde no hay registros, en donde no se sabe quienes trabajan para las campañas y estos son violaciones clarísimas de las normas en materia de control de los fondos de las campañas y el financiamiento de la política en Colombia", precisó Fernando Carrillo.

El financiamiento de la política sigue siendo la más grande de las debilidades que tiene el sistema electoral colombiano, reconoció el contralor que el Valle, es un departamento en donde las economías ilícitas, y tanto el narcotráfico como agentes del crimen organizado están atentando en este momento contra la pureza, la transparencia y la eficacia del voto.