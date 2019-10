El ICBF no permitirá el ingreso de más menores en La Pola

La crisis carcelaria por el hacinamiento en espacios adecuados para la detención de personas en Medellín y el valle de Aburrá, sigue en aumento, un establecimiento que no ha sido ajeno a esta situación es el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido como La Pola, ubicado en el occidente de la capital antioqueña, el cual llegó a su tope máximo de capacidad, informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La directora regional Antioquia del ICBF, Selma Patricia Roldan Tirado, aseguró que aunque no hay hacinamiento, el lugar sí llegó al tope del cupo establecido de 335 jóvenes, no se le permitirá en el ingreso a ningún otro menor hasta que no se descongestione el lugar.

“En este momento si esta al tope, pero no hay hacinamiento, pero es que nosotros no vamos a permitir que nuestros jóvenes estén en una situación incómoda y que no pueda permitir su proceso de resocialización y su proceso dentro del marco de la justicia restaurativa”, explico la funcionaria.

En la actualidad, el centro parta jóvenes actualmente tiene albergados 355 jóvenes, de los cuales 330 están privados de la libertad y 25 tienen internamiento preventivo. Ante este panorama, la señora Roldán Tirado, solicitó a la justicia agilizar los procesos de los menores para darles libertad a los jóvenes que ya purgaron su sanción, debido a que en el momento 41 jóvenes están a la espera de un cupo en La Pola.