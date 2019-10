Volverán las protestas: campesinos cocaleros de Valdivia

Campesinos cocaleros de Valdivia anunciaron que reiniciaran las protestas si el Ejército Nacional intenta erradicar forzadamente los cultivos ilícitos en el bajo Cauca; esto luego de la fallida negociación entre ellos, con la compañía de la alcaldía municipal.

El presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, William Muñoz, argumentó que el Ejército Nacional no puede dejarlos sin el sustento económico de las familias que habitan esta región del departamento y que las protestas se deben a los incumplimientos del gobierno nacional en los programas de sustitución voluntaria.

“Lo primero es denunciar la violación de derechos humanos y la movilización social es lo que hay, el gobierno no nos dejó otro camino y toca atender las represarías del gobierno. No nos pueden quitar lo que nos da la comida a cambio de nada, esto no es un problema de orden público, es un problema social”, aseguró el señor muñoz.

El comandante de la Séptima División del ejército, general Juan Carlos Ramírez, explicó que la erradicación de cultivos ilícitos en el bajo Cauca continuará, pese a las reuniones que se adelantan entre los gobiernos departamental y nacional con los campesinos cultivadores de coca.

“Hoy en el bajo Cauca está la erradicación, hoy en el norte del departamento de Antioquia está la erradicación. La posición es que hay que disminuir y erradicar todas las matas de coca que tiene el departamento, para eso hay un plan de erradicación forzosa”, manifestó el general Ramírez.

El alcalde de Valdivia, Jonas Darío Henao, manifestó previamente su intención de no participar más en la mesa de diálogo, al no visualizar una solución, que evite la protesta de los campesinos y los enfrentamientos con los soldados del Ejército Nacional.